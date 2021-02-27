الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

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الدولار
الدولار
 
السبت، 27-02-2021 09:17 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 27 فبراير حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية ، وهي 15.70 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .
كما سجل الدولار في البنك العربي الأفريقي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، و سجل في بنك مصر إيران للتنمية 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه .  
 

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