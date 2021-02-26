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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الجمعة، 26-02-2021 08:55 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 26 فبراير ارتفاع طفيف حيث سجل 15.70 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني 15.64 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74 جنيه .
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .  
 

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