الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الجمعة، 15-01-2021
09:27 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الجمعة 15 يناير حالة من
الاستقرار حيث سجل 15.66 جنيه للشراء .
وسجل الدولار
في
البنك الأهلي المصري 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.72 جنيه .
وسجل في البنك العربي الإفريقي
15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي اليوناني 15.60
جنيه للشراء و للبيع سجل 15.70 جنيه .