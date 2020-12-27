الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأحد، 27-12-2020
08:51 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأحد 27 ديسمبر حالة من
الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.56 جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه ، وسجل في البنك الأهلي
المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
وسجل الدولار
في
بنك عودة 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية
15.64
جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .