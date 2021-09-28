الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 28-09-2021
08:45 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
الثلاثاء 28 سبتمبر ارتفاع طفيف بمقدار قرشين حيث سجل 15.71
جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه.
وسجل الدولار
في بنك التعمير و الإسكان 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76
جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
كما سجل الدولار
في بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75
جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي
الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .