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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
Native
الثلاثاء، 28-09-2021 08:45 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار الثلاثاء 28 سبتمبر ارتفاع طفيف بمقدار قرشين حيث سجل 15.71 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه.
وسجل الدولار في بنك التعمير و الإسكان 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه .
 

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