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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
Native
الأربعاء، 18-08-2021 08:52 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 أغسطس حالة من الارتفاع الطفيف بمقدار قرشين، حيث سجل 15.71 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل في بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
 

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