الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 17-08-2021
08:42 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 17 أغسطس تراجع طفيف بمقدار قرش واحد، حيث
سجل 15.69 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس
الصاحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل في بنك القاهرة 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه، وسجل في
بنك مصر 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.