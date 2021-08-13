تعرف علي سعر الدولار في المعاملات الصباحية

الجمعة، 13-08-2021
11:02 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الجمعة 113 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل نفس
قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه، وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73
جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه،
وسجل الدولار
في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.