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تعرف علي سعر الدولار اليوم

الدولار
الدولار
Native
الأحد، 15-08-2021 09:15 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 15 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل الدولار في المصرف العربي الدولي 15.61 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.71 جنيه، وسجل في بنك الإمارات دبي الوطني 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه.
 

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