الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 11-08-2021
09:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 11 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.70
جنيه، نفس قيمة معاملات أمس الصباحية.
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73
جنيه، وسجل الدولار
في بنك قناة السويس 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.
كما سجل الدولار
في البنك الأهلي الكويتي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.75 جنيه، وسجل في بنك البركة 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.