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الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
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السبت، 14-08-2021 09:27 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم السبت 14 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه، وسجل في المصرف المتحد 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
 

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