الدولار يواصل استقراره عند هذا الرقم في المعاملات الصباحية

الإثنين، 16-08-2021
09:13 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك الأهلي الكويتي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.
كما سجل الدولار
في البنك المصري الخليجي 15.64 جنيه لشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.