الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 17-11-2020
09:22 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر ارتفاع طفيف بمقدار 3 قروش حيث
سجل 16.65 جنيه بينما سجل أمس 15.62 جنيه .
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.60 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.70
جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
و سجل في بنك مصر 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في البنك
التجاري الدولي 15.95 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .