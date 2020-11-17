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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الثلاثاء، 17-11-2020 09:22 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر ارتفاع طفيف بمقدار 3 قروش حيث سجل 16.65 جنيه بينما سجل أمس 15.62 جنيه .
وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.60 جنيه للشراء و للبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه .
و سجل في بنك مصر 15.60 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.95 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.69 جنيه .
 

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