الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الأربعاء، 28-10-2020
09:57 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 28أكتوبر حالة من التراجع حيث سجل اليوم
15.70 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.71 جنيه .
وسجل الدولار
في بنك البركة 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه ،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .
كما سجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه
، وسجل في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .