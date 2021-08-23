الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 23-08-2021
09:03 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
الاثنين تراجعا طفيف بمقدار قرش واحد، حيث سجل اليوم
15.69 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77
جنيه ، وسجل في البنك الأهلي الكويتي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.
كما سجل في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه،
وسجل في بنك الإمارات دبي الوطني 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .