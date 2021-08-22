تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية

الأحد، 22-08-2021
09:10 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
الأحد 22أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل نفس قيمة
معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.70
جنيه، وسجل الدولار
في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 .
كما سجل الدولار
في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه، وسجل
في البنك المركزي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76 جنيه.