الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

السبت، 20-03-2021
09:12 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار في البنوك
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وسجل سعر الدولار اليوم
السبت 20 مارس حالة من التراجع المفاجئ بمقدار 6
قروش ، حيث سجل 15.62 جنيه بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.68 جنيه .
وسجل الدولار في بنك الإسكندرية
15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.72 جنيه ،
وسجل في البنك العربي الأفريقي الدولي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه .
كما سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.62 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.72 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75
جنيه .