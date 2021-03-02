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الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الدولار
الدولار
 
الثلاثاء، 02-03-2021 09:36 ص متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .
وسجل سعر الدولار الثلاثاء 2 مارس ارتفاع بمقدار 5 قروش حيث سجل الدولار اليوم 15.75 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه .
وسجل الدولار في البنك المركزي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل الدولار في البنك الأهلي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه .
كما سجل في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .  
 

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