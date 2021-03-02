الدولار يرتفع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 02-03-2021
09:36 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع "
المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار
في البنوك .
وسجل سعر الدولار
الثلاثاء 2 مارس ارتفاع بمقدار 5
قروش حيث سجل الدولار
اليوم 15.75 جنيه ، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70
جنيه .
وسجل الدولار
في
البنك المركزي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه ، وسجل الدولار
في البنك
الأهلي 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.77 جنيه .
كما سجل في بنك مصر
15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه ، وسجل في بنك الإسكندرية
15.63 جنيه
للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .