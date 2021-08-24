ارتفاع مفاجيء للدولار في المعاملات الصباحية

الثلاثاء، 24-08-2021
09:17 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
ارتفاع طفيف بمقدار قرش واحد حيث سجل 15.70 جنيه، بينما
سجل في معاملات أمس الصباحية 15.69 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك المركزي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه،
وسجل في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه .
كما سجل في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه، وسجل في بنك
القاهرة 15.68 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.78 جنيه.