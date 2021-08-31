ارتفاع مفاجيء للدولار في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الثلاثاء، 31-08-2021
09:18 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الثلاثاء 31 أغسطس حالة من الارتفاع الطفيف حيث سجل
15.70 مرتفعا بمقدار قرش عن معاملات أمس الصباحية التي سجلت 15.69 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73
جنيه، وسجل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74
جنيه.
كما سجل الدولار
في البنك الأهلي الكويتي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سجل
15.75 جنيه، وسجل في مصرف أبو ظبي الإسلامي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75
جنيه .