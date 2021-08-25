تعرف على سعر الدولار في المعاملات الصباحية

الأربعاء، 25-08-2021
10:36 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
.
وسجل سعر الدولار
اليوم الأربعاء 26 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل نفس
قيمة معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسجل الدولار
في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73
جنيه، وسجل الدولار
في بنك الإسكندرية 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه.
كما سجل الدولار
في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه، وسجل
في بنك القاهرة 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه .