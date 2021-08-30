الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

الإثنين، 30-08-2021
10:26 ص
متابعات- أمينة عبد العال
يقدم موقع " المصريون " لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار
الدولار
في البنوك
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وسجل سعر الدولار
اليوم الاثنين 30 أغسطس تراجع طفيف بمقدار قرش واحد، حيث
سجل اليوم 15.69 جنيه، بينما سجل في معاملات أمس الصباحية 15.70 جنيه.
وسل الدولار
في البنك المركزي المصري 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.76
جنيه، وسجل في البنك الأهلي الكويتي 15.67 جنيه للشراء وللبيع سحل 154.75 جنيه.
كما سجل في بنك الإمارات دبي الوطني 15.66 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75
جنيه، وسجل في البنك الأهلي المصري 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.