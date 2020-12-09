ارتفاع أسعار الدولار يسود والجنيه يتراجع اليوم

الأربعاء، 09-12-2020
09:26 م
الطيب حسين
سجل سعر صرف الدولار
ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه
اليوم الأربعاء في عدد من البنوك مقارنة بيوم أمس.
وارتفع سعر الدولار
قرشين في بنك كريدي أجريكول إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وصعد سعر الدولار
قرشا واحدا في بنوك العربي الأفريقي، والتجاري الدولي، والإسكندرية 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وزاد سعر الدولار
قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
وصعد سعر الدولار
قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، مصر إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
وظل ثابتا في بنك البركة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار
في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.