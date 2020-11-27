الجمعة 27 نوفمبر 2020
توقيت مصر 22:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

السعودية.. يقتل 4 لكن الشرطة تصدمه بمالم يتوقعه​

بث مباشر.. مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أبطال إفريقيا

ضبط مصري لتنفيذ حكم بالمؤبد في الكويت.. ماذا فعل؟

تفاوت في أسعار الدولار بين التراجع والاستقرار اليوم​

تصريحات سعودية قوية رفضًا لهذا الأمر

بالفيديو.. ضباع تتجول في شارع بالسعودية تثير الذعر

كشف غموض العثور على جثة جزار في جوالين بالجيزة

أكاديمي كويتي يفجر مفاجأة حول من وراء اغتيال طهران

بيان قوي من الحكومة بشأن أعداد إصابات "كورونا"

وزير الهجرة تحضر خطبة الجمعة لوزير الأقاف اليوم (صور)

ADS
 

تفاوت في أسعار الدولار بين التراجع والاستقرار اليوم​

received_839122623588250
تفاوت في أسعار الدولار بين التراجع والاستقرار اليوم​
 
الجمعة، 27-11-2020 07:08 م

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكى اليوم، استقرارًا ملحوظًا وفق بيانات البنك المركزي اليوم الجعة.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع مقارنة بيوم الخميس.

وسجل سعر الدولار فى البنك العربي الإفريقي 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع.

وثبت سعره في البنك الأهلى المصرى عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك قناة السويس، وكريدي أجريكول، والبركة، والتجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.
 

إقرأ ايضا

الدولار

ارتفاع جديد للدولار في المعاملات الصباحية ليسجل هذا الرقم

الدولار

الدولار يصدم الجميع ويرتفع لهذا الرقم

20200628101601161

أسعار الدولار أمام الجنيه.. تباين ملحوظ اليوم الأربعاء

أخبار متعلقة

أسعار-الدولار

تفاوت أسعار الدولار في البنوك أمام الجنيه رغم هذا الأمر

نزيف الدولار أمام الجنيه يستمر.. ينخفض ويسجل هذا الرقم

20200628101601161

الدولار ينتفض أمام الجنيه ويرتفع إلى هذا الرقم

Doc-P-749437-637366247093648205

نزيف حاد.. الدولار يحقق مفاجأة ويتراجع أمام الجنيه

أسعار-الدولار

أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

image (4)

أسعار الدولار أمام الجنيه تواصل الإثارة وتسجل هذه الأرقام