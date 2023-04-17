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أعلى مستوى في شهر.. الدولار يرتفع عالميًا وهذا سعره في البنوك المصرية

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دولار
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Teads
الإثنين، 17-04-2023 12:01 م

استقر سعر الدولار في البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين 17 أبريل 2023، رغم ارتفاع سعر الدولار العالمي مقابل العملات الرئيسية على خلفية توقعات الأسواق برفع الفائدة الأمريكية في مايو المقبل.

وارتفع الدولار عالميا اليوم، إلى أعلى مستوى له في شهر عند 134.22 ين اليوم مع تعرض العملة اليابانية لضغوط في ظل تمسك البنك المركزي الياباني بموقفه من أسعار الفائدة، وانخفض سعر اليورو أمام الدولار عالميا قليلا إلى 1.0986 دولار، كما تراجع الإسترليني 0.02% إلى 1.2412 دولار.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري اليوم مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مستوى 30.75 جنيه للشراء، ومستوى 30.85 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة مقابل الجنيه المصري مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان
استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد
سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع..
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 30.88 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الاستثمار العربي مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع..
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليواناني

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي اليواناني مستوى 30.85 جنيه للشراء، ومستوى 30.95 جنيه للبيع.
 

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