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وصل 38 جنيهًا.. تراجع سعر الدولار في السوق السوداء

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الدولار
Native
Teads
الثلاثاء، 11-04-2023 10:35 ص

 

قال مسؤولون في شركات صرافة، إن سعر الدولار سجل تراجعا مقابل الجنيه في السوق السوداء (التي تتضمن تداول بيع وشراء العملة بشكل غير قانوني مخالف للأسعار في البنوك) خلال تعاملات الأسبوع الجاري، بحسب ما رصدوه من عملائهم.

 

وأضافوا أن سعر الدولار في السوق السوداء قفز إلى 38 جنيهاً الأسبوع الماضي قبل أن يتراجع إلى بين 36 جنيها و36.50 جنيه حتى الآن، بسبب استقرار سعر صرف العملة في البنوك وعدم انخفاض للجنيه كما كان يتوقع البعض سابقا.

 

وكان السوق يتوقع تراجع سعر الجنيه مقابل الدولار (في موجة رابعة محتملة لخفض العملة المحلية خلال نحو عام) وذلك بعد قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% يوم الخميس في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية ليسجل العائد 18.25% للإيداع و18.25% للإقراض.

 

وأوضح المسؤولون بشركات الصرافة الثلاثة أن استقرار سعر صرف الجنيه وعدم انخفاضه كما توقع البعض أدى إلى تراجع سعر تداول الورقة الخضراء في السوق السوداء وسط محدودية الشراء والبيع.

 

وخلال عام سجل سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا بنحو 96% ليقفز من 15.76 جنيه في 20 مارس 2022 إلى 30.94 جنيه بنهاية تعاملات البنوك اليوم.

 

كان تقرير صادر عن مجموعة HSBC - أحد أكبر البنوك العالمية - توقع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، ليصل إلى ما بين 35 - 40 جنيهًا بنهاية العام الجاري بسبب التحديات الاقتصادية منها ضغط نقص السيولة من النقد الأجنبي وعدم تنفيذ برنامج الطروحات.

 

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