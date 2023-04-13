الخميس 13 أبريل 2023
توقيت مصر 18:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"إوعي تعملي معايا كدا".. رد مفاجئ لزوج جوري بكر على دورها في "وِدَاد"

المادة 24 أنقذته.. مفاجأة بشأن غرامة كهربا للزمالك

ضبط لاعب إسرائيلي اعتدى جنسيًا على طالبة في اليونان

مجلس الوزراء: انحدار الدولار الكارثي أصبح وشيكًا

عروس سوهاج تذبح عريسها رفقة شقيقها لسبب صادم

إثيوبيا تصعد لهجتها تجاه سد النهضة: "بات حقيقة"

حكم قضائي جديد ضد مرتضى منصور بتهمة سب الخطيب وشوبير

ابنة الشرقية تكشف أهوال: "أبويا خدرني ونام معايا هو وعمي أكتر من مرة"

"ضرب تاني".. مدير أعمال شيرين يرد: ما حدث تنمر وقلة أدب

محمد رمضان يرد على تشبيه "جعفر العمدة" بمسلسل شهير

ADS
 

مجلس الوزراء: انحدار الدولار الكارثي أصبح وشيكًا

19-1-2023_21_24_59_GomhuriaOnline_231674156299
الدولار
Native
Teads
الخميس، 13-04-2023 12:40 م

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، الضوء على ما يتعرض له الدولار الأمريكي من ضغوط وتراجع في حصته في احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنوك المركزية عالميًا، لافتا أن الورقة الخضراء تشهد أكبر انخفاض لحصتها في الاحتياطات الدولية منذ 1999.

وخلال انفوجراف نشره مركز المعلومات، أوضح أن هناك احتمالات لتوقف الدولار عن كونه عملة احتياطية عالمية، وانحداره الكارثي أصبح وشيكا وفقا لـ “فوكس نيوز” الأمريكية، فيما جاء عبر “سى إن إن” أن أمريكا ستواجه أزمة غير مسبوقة إذا انخفضت هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي بشكل كبير.

فيما قال السيناتور الأمريكي "ماركو روبيو": إذا استخدمت الدول الأخرى عملاتها الخاصة في التجارة.. فلن نمتلك القدرة على معاقبتهم.

وفي سياق متصل، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارا في بداية تعاملات اليوم الخميس 13-4-2023، في ظل ضعف البنوك والقطاع المصرفي بعد ارتفاع أسعار الفائدة عالميا ومحليا، وهو ما يشكل خطرا  كبيرا على النمو الاقتصاد العالمي، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي.

ووفقا لأحدث التقارير الصادرة من البنك المركزي المصري عن أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 13 أبريل 2023، فقد استقر سعر الدولار عند مستوى 30.83 جنيه للشراء، ومستوى 30.93 جنيه للبيع.



 

إقرأ ايضا

202209080330533053

وصل 38 جنيهًا.. تراجع سعر الدولار في السوق السوداء

blg-post_62e8e749006bb

بالخطوات والشرح أسهل طرق تسجيل الوصول عبر الإنترنت

2029340_0

تعرف على أعلى سعر للدولار اليوم أمام الجنيه

أخبار متعلقة

202209080330533053

وصل 38 جنيهًا.. تراجع سعر الدولار في السوق السوداء

2029340_0

تعرف على أعلى سعر للدولار اليوم أمام الجنيه

elaosboa56401

بعد هبوطه عالميًا.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

20190731032203223

قفزة في سعر الريال السعودي بالبنوك والسوق السوداء

2022_10_12_16_41_43_30

ارتفاع الدَين الخارجي لمصر إلى 162.9 مليار دولار

1826116_0

قبل قرارات البنك المركزي اليوم.. سعر الدولار الرسمي في البنوك