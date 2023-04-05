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بعد هبوطه عالميًا.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

elaosboa56401
الدولار
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Teads
الأربعاء، 05-04-2023 11:16 ص

شهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا كبيرا في البنوك المحلية بداية تعاملات اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023.

وعلى الرغم من الهبوط العالمي للعملة الخضراء (الدولار)، إلى أنه شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري عند مستوى 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

 

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار في بنك مصر عند مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل أيضا 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، فيما اختلف سعر الدولار في بنك البركة اليوم، وسجل نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، في حين سجل الدولار مقابل الجنيه المصري مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي CIB.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التعمير والإسكان عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وسجل نحو 30.85 جنيه للشراء ومستوى 30.95 جنيه للبيع، في البنك المصري الخليجي، كما سجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع، وأيضا وصل عند مستوى 30.85 جنيه للبيع و30.95 جنيه للشراء، في المصرف المتحد.

 

أما في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فقد بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 30.88 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع، وفي بنك الاستثمار العربي وصل الدولار عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، في حين بلغ أيضا نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في البنك الأهلي اليوناني.

 

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