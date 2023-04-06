تعرف على أعلى سعر للدولار اليوم أمام الجنيه

نقدم لكم خدمة سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الخميس الموافق
6 أبريل 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث
للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف أبوظبي الإسلامي).
سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.83 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه
للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95
جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95
جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه
للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه
للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه
للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر: 30.75
جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه
للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه
للبيع.
سعر الدولار في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه
للبيع.