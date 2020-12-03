أسعار الذهب تفاجئ الجميع وتنهار بنهاية التعاملات

الخميس، 03-12-2020
05:13 م
أحمد سالم
شهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020، حيث تراجعت بقيمة بلغت 3 جنيهات في سعر الجرام
الواحد دون المصنعية.
يأتي ذلك بعد أن ارتفعت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم بقيمة تراوحت بين نحو 6 جنيهات و 8 جنيهات بينما ارتفع عيار 21 بقيمة بلغت 7 جنيهات في سعر الجرام
الواحد دون المصنعية.
وارتفعت أسعار الذهب في مصر، في ختام تعاملات أمس الأربعاء بقيمة تراوحت بين نحو 7 جنيهات و 10 جنيهات بينما ارتفع عيار 21 بقيمة بلغت 9 جنيهات في سعر الجرام
الواحد دون المصنعية على مدار تعاملات اليوم.
وننشر أسعار الذهب المحلية، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 801 جنيهًا، وعيار 18 نحو 687 جنيهًا، وعيار 24 نحو 915 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6408 جنيها.
وصعدت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية أمس الثلاثاء، بقيمة تراوحت بين 10 جنيهات و12 جنيها بينما ارتفع عيار 21 بقيمة بلغت 11 جنيها في سعر الجرام
الواحد دون المصنعية.