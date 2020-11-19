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سعر الذهب ينهار في سوق الصاغة اليوم الخميس

حجارة ذهب من مرسي علم
الذهب
 
الخميس، 19-11-2020 09:30 م أحمد سالم
انهارت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 19-11-2020، بشكل كبير في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة في مصر.

ويأتي ذلك على خلفية تراجع كبير بأسعار أوقية الذهب في البورصة العالمية للمعادن في تعاملاتها.

وشهد سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، هبوطًا كبيرًا بنحو 5 جنيهات، حيث بلغ سعر الذهب اليوم في مصر، عيار 21 اليوم 815 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس التى سجلت 821 جنيهًا للجرام غير شامل المصنعية.

أسعار الذهب اليوم الخميس

سعر جرام الذهب عيار 24 (931 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم 931 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (815 جنيهًا)

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 815 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18 (697 جنيهًا) للجرام

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 697 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب في سوق الصاغة (6520 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6520 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

وسجلت سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 1861 دولارًا.
 

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