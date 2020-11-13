أسعار الذهب تعاود الارتفاع مجددًا بنهاية الأسبوع

الجمعة، 13-11-2020
08:10 م
أحمد سالم
عاودت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13-11-2020، ارتفاعها بشكل طفيف في بداية التعاملات الصباحيه بالسوق المحلية بالصاغة في مصر بعد صعد سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية خلال التعاملات الصباحية اليوم.
وشهد سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، ارتفاعا بنحو 5 جنيهات حيث بلغ سعر الذهب
في مصر، عيار 21 اليوم، 820 جنيهًا، مقارنة مع نحو 815 جنيها أمس بدون مصنعية.
سعر جرام الذهب عيار 24 (937 جنيهًا) للجرام
شهد سعر جرام الذهب عيار 24 صعودا فى بداية تعاملات اليوم الصباحية ليسجل 937 جنيهًا.
سعر جرام الذهب عيار 21 (821 جنيهًا)
ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 821 جنيهًا للجرام وهو الأكثر طلبا ومبيعا.
سعر جرام الذهب جرام عيار 18 (703جنيهات)
فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 لنحو 703 جنيهات فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.
الجنيه الذهب (6560 جنيهًا)
سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6560 جنيها، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.
وشهد سعر أوقية الذهب هبوطا خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 1877 دولارا.