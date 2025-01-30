قفزة في التحويلات.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك

شهد سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، في البنوك وشركات الصرافة، استقرارًا في بعض البنوك وارتفاعًا في أخرى، بدعم قفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وكشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 65.4% على أساس سنوي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لتصل إلى 2.6 مليار دولار مقارنة بـ1.6 مليار دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره، أن إجمالي التحويلات خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، بلغ 26.3 مليار دولار، بزيادة 45.1% مقارنة بـ17.9 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023.

أما خلال الأشهر الخمسة الممتدة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، فقد قفزت التحويلات بنسبة 77%، مسجلة 13.8 مليار دولار، مقابل 8.7 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

يعود هذا النمو الكبير إلى الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها في مارس 2024، والتي تضمنت خفض قيمة العملة المحلية، ما عزز تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 50.19 جنيه للشراء، و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.17 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.17 جنيه للشراء، 50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.18 جنيه للشراء، و50.28 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.20 جنيه للشراء، و50.29 جنيه للبيع، في أبو ظبي الإسلامي