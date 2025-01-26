16 قرشًا.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا

استقر سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، الأحد 26 يناير2025، وسط ترقب لتحركات الدولار عالميًا خلال الأسبوع الجاري وانتظار انتعاش حركة الملاحة في قناة السويس.

كان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قد واصل التراجع للأسبوع الخامس ليفقد ما بين 9 إلى 16 قرشًا على مدار الأسبوع الفائت مبتعداً عن أعلى قيمة وصل لها (51 جنيهًا) التي تجاوزها في ديسمبر.

عودة إيرادات قناة السويس

من جانب آخر، توقع وزير المالية عودة تدريجية لحركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وأعرب عن تفاؤله بأن هذه العودة ستسهم في خفض تكاليف النقل عالميًا، مما قد يؤدي إلى انخفاض أسعار السلع والمنتجات.

وكانت إيرادات قناة السويس قد تراجعت خلال العام الماضي إلى 4 مليارات دولار، مقارنة بـ10.2 مليار دولار في عام 2023، نتيجة تأثيرات حرب غزة وهجمات الحوثيين

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 50.20 جنيه للشراء، و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.22 جنيه للشراء، و50.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.23 جنيه للشراء، و50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.23 جنيه للشراء، 50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.25 جنيه للشراء، و50.35 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.29 جنيه للشراء، و50.39 جنيه للبيع، في أبوظبي الإسلامي.