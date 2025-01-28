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سعر الدولار اليوم رسميًا وفي السوق السوداء

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الثلاثاء، 28-01-2025 02:39 م

 

 

واصل سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، تراجعه في تعاملات الثلاثاء وسط توقعات بمواصلة صعود العملة المحلية.

وتستهدف الحكومة المصرية تسريع وتيرة برنامج الطروحات، خلال الفترة الحالية، حيث كلف رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاستثمار، حسن الخطيب، بمتابعة الملف، مشددًا على ضرورة وضع مخطط تفصيلي وخطة زمنية لطرح شركات القوات المسلحة.

 

سعر الدولار بالسوق السوداء

جاء سعر الدولار في السوق السوداء عند 50.19 جنيه للشراء، و50.8 جنيه للبيع، وسط محدودية التعاملات.

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

في البنك المركزي المصري، تحدد سعر الدولار عند مستوى 50.19 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر مستوى 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة الحكومي نحو 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في البنك العقاري العربي

ناهز سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وصل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي إلى 50.20 جنيه للشراء، 50.30 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قناة السويس

تحدد سعر الدولار في بنك قناة السويس عند مستوى 50.20 جنيه للشراء، و50.30 جنيه للبيع.

 

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر للدولار في البنوك المصرية عند 50.23 جنيه للشراء، و50.32 جنيه للبيع، في أبوظبي الإسلامي.

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