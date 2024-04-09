الدولار يرتفع قبل إجازة عيد الفطر ويسجل هذا الرقم

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الدولار
الثلاثاء، 09-04-2024 02:28 ص


ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة في مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 47.50 للشراء، 47.60 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 47.51 للشراء، 47.61 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
47.50 جنيها للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
47.50 جنيها للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
47.51 جنيه للشراء.

47.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة
47.50 جنيه للشراء.

47.60 جنيه للبيع.

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