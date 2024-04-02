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مفاجأة في بنكين.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

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الدولار
الثلاثاء، 02-04-2024 02:02 م

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكي كريدي أجريكول وأبوظبي الإسلامي مع بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقر في 7 بنوك أخرى، مقارنة بمستواه أمس الاثنين، وفق المواقع الإلكترونية للبنوك.

سعر الدولار ببداية التعاملات اليوم في 9 بنوك

البنك الأهلي المصري: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

بنك البركة: 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

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