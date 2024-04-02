مفاجأة في بنكين.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه

الثلاثاء، 02-04-2024
02:02 م
تراجع سعر الدولار
مقابل الجنيه في بنكي كريدي أجريكول وأبوظبي الإسلامي مع بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بينما استقر في 7 بنوك أخرى، مقارنة بمستواه أمس الاثنين، وفق المواقع الإلكترونية للبنوك.
سعر الدولار
ببداية التعاملات اليوم في 9 بنوك
البنك الأهلي المصري: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.
بنك البركة: 47.10 جنيه للشراء و47.20 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.10 جنيه للشراء، و47.20 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 15 قرشا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.15 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.