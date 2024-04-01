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أعلى سعر بيع دولار في هذا البنك.. كم وصل؟

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أعلى سعر بيع دولار في هذا البنك.. كم وصل؟

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الدولار
الإثنين، 01-04-2024 01:14 م


استقر سعر الدولار في البنوك المصرية، مقابل الجنيه اليوم الاثنين 1 أبريل 2024، حيث سجل في البنك المركزي 47.16 جنيه للبيع و47.26 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، مقابل الجنيه اليوم الاثنين 1 أبريل 2024، 47.20 جنيه للبيع و47.30 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 47.20 جنيه للشراء، ونحو 47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم داخل بنك البركة نحو 47.20 جنيه للشراء، ونحو 47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في التجاري الدولي نحو 47.15 جنيه للشراء، ونحو 47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو 47.23 جنيه للشراء، ونحو 47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 47.17 جنيه للشراء، ونحو 47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية نحو 47.20 جنيه للشراء، ونحو 47.30 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 47.15 جنيه للشراء، ونحو 47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي نحو 47.35 جنيه للشراء، ونحو 47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي أجريكول نحو 47.23 جنيه للشراء، ونحو 47.33 جنيه للبيع.

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