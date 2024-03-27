الأربعاء 27 مارس 2024
توقيت مصر 18:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعدما ارتفع لـ 48.. سعر الدولار في البنوك اليوم

رانيا يوسف تهاجم محمد سلام بسبب "الكبير أوي": مفكرتش في أهلنا في فلسطين!

الأسبوع المقبل.. تفاصيل هامة عن مكان أداء السيسي لليمين الدستورية

المفتي يصدق على إعدام سيدة ارتكبت جريمة بشعة

الزمالك يخرج عن صمته ويكشف ما حدث في غرامة كهربا

حماس تكشف حقيقة اغتيال مروان عيسى الرجل الثاني في "القسام"

5 مصابين.. الكشف عن سبب انفجار محطة الصرف الصحي بالمرج

5 بنوك تقرر رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار

بيان عاجل من مستشفى زمزم عن حالة أحمد رفعت

هل تعمد تجاهله؟.. موقف صادم من حسام حسن تجاه محمد صلاح.. وأحمد موسى يعلق

بعدما ارتفع لـ 48.. سعر الدولار في البنوك اليوم

IMG-20240327-WA0054
الدولار
الأربعاء، 27-03-2024 01:12 م

تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء 27 مارس 2024، مقابل سعر الجنيه المصري، وذلك بنحو 5 قروش عن سعره أمس، حيث بلغ سعر الدولار أمس 48 جنيها، ولكن يسجل الآن 47.95 جنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي. 
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 47.7 جنيه للشراء، ونحو 47.8 جنيه عند البيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 47.73 جنيه للشراء، ونحو 47.83 جنيه عند البيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.75 جنيه للشراء، ونحو 47.85 جنيه عند البيع.
سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB نحو 47.73 جنيه للشراء، ونحو 47.83 جنيه عند البيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 47.75 جنيه للشراء، ونحو 47.85 جنيه عند البيع.
سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 47.85 جنيه للشراء، ونحو 47.95 جنيه عند البيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني نحو 47.7 جنيه للشراء، ونحو 47.8 جنيه عند البيع.
سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي نحو 47.7 جنيه للشراء، ونحو 47.8 جنيه عند البيع.
سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي نحو 47.75 جنيه للشراء، ونحو 47.85 جنيه عند البيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الاستثمار العربي نحو 47.7 جنيه للشراء، ونحو 47.8 جنيه عند البيع.

إقرأ ايضا

IMG-20240327-WA0051

5 بنوك تقرر رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار

IMG-20240326-WA0020

لماذا عاد الدولار للارتفاع أمام الجنيه اليوم؟.. تعرف على السبب

IMG-20240326-WA0019

ارتفاع سعر الدولار بشكل مفاجئ لأول مرة منذ التعويم

أخبار متعلقة

2116376_0

12 قرش.. مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالبنوك رسميًا

IMG-20240321-WA0011

الدولار يرتفع بشكل مفاجئ في بنكين ويسجل هذا الرقم

IMG-20240318-WA0018

في البنوك والسوق السوداء.. كم وصل سعر الدولار اليوم؟

IMG-20240318-WA0018

بعد ارتفاعه بشكل مفاجئ.. سعر الدولار اليوم في البنوك

IMG-20240317-WA0017

الدولار يعاود الارتقاع في البنوك ويسجل هذا الرقم الآن

IMG-20240313-WA0037

الفرق مش كبير.. سعر الدولار الآن في السوق السوداء والبنوك رسميًا