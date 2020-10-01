مصطفى بكري: لهذا السبب سأشارك في انتخابات النواب

الخميس، 01-10-2020
08:33 م
أحمد سالم
قال الإعلامي مصطفى بكري
إنني لم أسع أن أكون موجودا في القائمة الوطنية من أجل مصر مؤكدا أن البعض تحدث معه واعلنوا عن رغبتهم أن يكون متواجدا ولكن بشكل مستقل وليس في الحزب.
وأضاف بكري
خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد قائلا: إنني تواجدت بالبرلمان خلال الـ 3 دورات السابقة وتلك هي المرة الرابعة التي سأخوض من خلالها الإنتخابات وذلك بسبب إحساسي بانني مسئول عن بلدي وما تواجهه من أخطار خلال تلك المرحلة.
وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن من يجلس في بيته هو مخرب لهذا البلد ويخونها مؤكدا أن هناك مشاهد لعدد من زملائنا السابقين الذين أعلنوا عن انهم سيقاتلون من أجل الدولة وسيدافعون عنها.
وأشار بكري
إلى أن حرية الرأي مكفولة للجميع ولكن من أجل الحفاظ على تلك الدولة مؤكدا أن هناك أكثر من 3100 مرشح على قائمة الفردي مؤكدا أن هناك 102 من القائمة أعضاء سابقين بالمجلس.
وقال مقدم برنامج حقائق وأسرار إنه سيكون للمرأه المصرية دور في الإنتخابات وستتواجد بالمجلس لأنه كان لها دور مهم في الإنتخابات وهي "اللي شالت البلد دي"