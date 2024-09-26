الخميس 26 سبتمبر 2024
توقيت مصر 11:27 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد فضيحة "الجنس الرباعي".. ماسك يرد على إقامة علاقة مع ميلوني: "كنت مع والدتي"!

سعودي يقتل زوجته الحامل بطريقة بشعة ويُمثل بجثمانها في مكة

شاهد.. هندية تتودد لقرد لاعتقادها بأنه إله وعندما احتضنته حدثت الصدمة

إيران: سندعم لبنان بكل الوسائل إذا زادت إسرائيل من شدة هجومها

زوجة عمرو السولية تثير الجدل بإطلالة مثيرة

الدولار يسجل أعلى سعر أمام الجنيه في البنك الأهلي

علقة موت.. حبس زوجة تعدت على زوجها ونجلها وأحدثت فيهما إصابات خطيرة بسوهاج

أشهر وزراء مبارك يعود للعمل بقرار رئاسي

قريباً.. زيادة جديدة في أسعار البنزين

بالصور.. أنباء عن اغتيال الإعلامية نور عباس داخل سيارتها

شاهد.. هندية تتودد لقرد لاعتقادها بأنه إله وعندما احتضنته حدثت الصدمة

ت
ا
الخميس، 26-09-2024 10:52 ص

 

تعرضت عجوز هندوسية للعض من قرد ونقلها إلى المستشفى بعد محاولتها التودد إليه، معتقدة إنه إله.

ووثق مقطع فيديو المرأة الهندوسية وهي تتودد لقرد معتقدة أنه تجسيد للإله "هانومان" -بحسب اعتقادهم-.

وأكملت المرأة التودد بالتقرب من القرد وتقبيله، فما كان من القرد إلا إن رد عليها بعضها من أنفها ثم هرب من المكان.

ووفقاً لوسائل إعلام هندية فقد نقلت العجوز إلى المستشفى وحالتها مستقرة.


إقرأ ايضا

Capture

فيديو.. حوت يفاجئ قارب وسط البحر ويتسبب في انقلابه بضربة واحدة

IMG-20240403-WA0006

فيديو مروع.. شاحنة تدهس 20 طالبًا في دولة عربية

IMG-20240114-WA0017

فيديو مخيف.. وفاة لاعب كريكيت في ثوان أثناء المباراة