شاهد.. هندية تتودد لقرد لاعتقادها بأنه إله وعندما احتضنته حدثت الصدمة

تعرضت عجوز هندوسية للعض من قرد ونقلها إلى
المستشفى بعد محاولتها التودد إليه، معتقدة إنه إله.
ووثق مقطع فيديو المرأة الهندوسية وهي تتودد
لقرد معتقدة أنه تجسيد للإله "هانومان" -بحسب اعتقادهم-.
وأكملت المرأة التودد بالتقرب من القرد
وتقبيله، فما كان من القرد إلا إن رد عليها بعضها من أنفها ثم هرب من المكان.
ووفقاً لوسائل إعلام هندية فقد نقلت العجوز إلى
المستشفى وحالتها مستقرة.
ये हैं भक्तों के काले हनुमान जी, और माता जी काले भगवान पर इतना प्यार लुटा रही थीं की की प्यार कुछ ज़्यादा ही गया,आप देख सकते हैं वीडियो में 💔— Adv.Nazneen Akhtar (@NazneenAkhtar23) September 22, 2024
इसी लिए कहते हैं जानवर को जानवर ही रहने दो बाप समझने की गलती मत करो, वरना नतीजा आपके सामने है...! pic.twitter.com/A43pOs7pjP