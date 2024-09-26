شاهد.. هندية تتودد لقرد لاعتقادها بأنه إله وعندما احتضنته حدثت الصدمة





تعرضت عجوز هندوسية للعض من قرد ونقلها إلى المستشفى بعد محاولتها التودد إليه، معتقدة إنه إله.

ووثق مقطع فيديو المرأة الهندوسية وهي تتودد لقرد معتقدة أنه تجسيد للإله "هانومان" -بحسب اعتقادهم-.

وأكملت المرأة التودد بالتقرب من القرد وتقبيله، فما كان من القرد إلا إن رد عليها بعضها من أنفها ثم هرب من المكان.

ووفقاً لوسائل إعلام هندية فقد نقلت العجوز إلى المستشفى وحالتها مستقرة.