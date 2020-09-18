رقم ضخم.. الأوقاف تعلن حجم الإنفاق على المساجد

الجمعة، 18-09-2020
08:43 م
أحمد سالم
كشف الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف
لشؤون الدعوة، تفاصيل افتتاح اليوم الجمعة 71 مسجدًا في محافظات مختلفة وفي مقدمتها محافظات الغربية والفيوم وأسيوط وكفر الشيخ.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، إن مسجد الأحياء في مدينة الغردقة افتتحه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
بحضور محافظ البحر الأحمر، في إطار دور الدولة المصرية في إعمار بيوت الله.
وأضاف أبو عمر، أن هذا الأمر ليس مستحدثًا وليس وليد اليوم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حريصة على ترميم وإعمار وبناء وفرش المساجد خلال السنوات الخمس الماضية، حيث جرى إنفاق ما يقرب من 6 مليارات جنيه على المساجد خلال آخر 5 سنوات، منها بعض الجهود الذاتية و3 مليارات جنيه منها، من ميزانية الوزارة.