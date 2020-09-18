الجمعة 18 سبتمبر 2020
توقيت مصر 21:56 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. مباراة الزمالك وأسوان في الدوري

50 مليون دولار من أجل شراء جثة

فتح أجواء الجزائر من أجل مواطن واحد

في حفل زفافها.. شادية تهدي يسرا باقة من الورود

استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا

العيسى يحذر من هذا النوع من الرقية

احذر من التفاح .. سام إذا تناولته بهذه الطريقة

الولايات المتحدة تحظر " تيك توك " و " وي تشات "

دفن رجل حيّا بطريق الخطأ.. تفاصيل مروعة

" الأغذية العالمي " يطالب بإنقاذ 30 ميون شخص

رقم ضخم.. الأوقاف تعلن حجم الإنفاق على المساجد

وزر الأوقاف
وزير الاوقاف
الجمعة، 18-09-2020 08:43 م أحمد سالم
كشف الدكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، تفاصيل افتتاح اليوم الجمعة 71 مسجدًا في محافظات مختلفة وفي مقدمتها محافظات الغربية والفيوم وأسيوط وكفر الشيخ.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش، مقدم برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة "المحور"، إن مسجد الأحياء في مدينة الغردقة افتتحه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بحضور محافظ البحر الأحمر، في إطار دور الدولة المصرية في إعمار بيوت الله.

وأضاف أبو عمر، أن هذا الأمر ليس مستحدثًا وليس وليد اليوم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية حريصة على ترميم وإعمار وبناء وفرش المساجد خلال السنوات الخمس الماضية، حيث جرى إنفاق ما يقرب من 6 مليارات جنيه على المساجد خلال آخر 5 سنوات، منها بعض الجهود الذاتية و3 مليارات جنيه منها، من ميزانية الوزارة. 
 

إقرأ ايضا

فيروس كورونا

سبب غريب وراء تطوع رئيس مكافحة كورونا لتجربة اللقاح

نادر سعد

الوزراء يحذر المصريين من موجة ثانية لكورونا

الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى يوجه رسالة للأهلي قبل مواجهة الاتحاد