رئيس مكافحة كورونا يتطوع لتجربة اللقاح الجديد

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كورونا
الأحد، 13-09-2020 08:02 م أحمد سالم
أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنه قد سجل اسمه ضمن المتطوعين لتلقي لقاح «كوفيد ـ 19»، مشيرًا إلى أن من من ضمن الآثار الجانبية للقاح على الفرد، هو ارتفاع درجة حرارة بصورة بسيطة.

وتابع “حسني” خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هناك 3 مراحل لتجربة اللقاح على البشر، لافتًا إلى أن اللقاح الذي يتم تجربته الآن في مصر مر بتجربتين على مدار مرحلتين ونجح على مدار المرحلتين.

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