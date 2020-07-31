» في الذكري الـ 76 لعيد ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن سعيد صالح

31 يوليه 2020 - 11:38 ص

يزامن اليوم ذكري عيد ميلاد الفنان الراحل سعيد صالح والذي رحل عن عالمنا عام 2014 عن عمر يناهز 76 عام ، فهو من مواليد 31 يوليو 1938 .

و انضم الفنان الراحل إلي المسرح المدرسي ليعلن عن موهبته في سنوات عمره الأولي كما شارك في المعسكرات الصيفية بمدينة الإسكندرية ، وكان عاشقا للمسرح وكان يذهب إلي مسرح الأزبكية و يختبئ في طرقاته لمشاهدة الممثلين من وراء الكواليس .

يدأ مشواره الفني من خلال الفرق المختلفة بمسارح التليفزيون ، وقدم بها العديد من الأدوار الصغيرة التي مكنته من لفت الأنظار .

و تزوج الفنان الراحل مرتين و أنجب من زوجته الأولي ابنته هند ثم تزوج 2014 من فتاة تصغره في العمر .

وتوفي في صباح يوم الجمعة الأول من أغسطس عام 2014 بعد تدهور حالته الصحية ودخوله العناية المركزة في مستشفي المعادي العسكري في القاهرة بعد نوبة قلبية أودت بحياته .