  • الثلاثاء 28 يوليه 2020
  • بتوقيت مصر05:44 م
Advertisements
بحث متقدم
طفل رضيع

الزوجان يفاجآن والديهما بتوأم سري.. هكذا كانت رد فعل الجدة

السودان

السودان: محتجون يسيطرون على المؤسسات الحكومية بولاية "كسلا"

3 أضرار يسببها الاستحمام اليومي

عادة صحية خطرة.. لهذا يجب عليك أن تتوقف عن الاستحمام بالصابون

البنك المركزي

البنك المركزي: 12.7 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر

تامر أمين

تعليق قاس من تامر أمين على حبس مودة الأدهم وحنين حسام

محمد صلاح

وداع مؤثر بين صلاح ونجم ليفربول

خالي ورؤيا السجن !

السجن مدى الحياة لرجل اغتصب 31 امرأة

الرئيس السيسي

السيسي عن عمارة الشربتلي: لا ضرر ولا ضرار

موجة غضب.. تقبيل أيدي مسؤولة سورية

موجة غضب.. تقبيل أيدي مسؤولة سورية

تفاصيل مرعبة.. المجزرة التي تسببت في إلغاء تجارة الرقيق

تفاصيل مرعبة.. المجزرة التي تسببت في إلغاء تجارة الرقيق

المحكمة تصدم أحمد عز في دعواه ضد الفنانة زينة

قضايا وحوادث

وصول هيئتي الدفاع عن أحمد عز وزينة لنظر دعوى الخلع
وصول هيئتي الدفاع عن أحمد عز وزينة لنظر دعوى الخلع

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

«رانيا يوسف» تدخل على خط قضية «أحمد بسام»: تعرضت للتحرش

#

فنانة شهيرة: كنت على اتصال بـ «أحمد بسام» ونجوت منه

#

شروط قاسية من أسرة أحمد زكي للسماح لمحمد رمضان بتقديم شخصيته

#

سعر صادم لفستان ياسمين صبري في عقد قرانها مع أبو هشيمة

قضت محكمة الأمور الوقتية بأسرة مدينة نصر، برفض الدعوى المقامة من الفنان أحمد عز بتحويل «توأم زينة» من المدرسة البريطانية إلى مدرسة أخرى ونقل الصغيرين إلى مدرسة قريبة من المنزل.

استمعت المحكمة لمرافعة معتز الدكر، محامي «زينة» والذى طلب برفض الطلبين المقدمين من «عز» تأسيسا على أن الأمر الوقتى الخاص بالمادة 54 من قانون الطفل تنص على أن الولاية التعليمية للصغيرين والحضانة مع الأم، وأن المادة أشارت بأنه لا مساس بمصلحة الصغيرين وأن التحويل يكون من جانب الأم لأنها هي المسؤولة عن الولاية التعليمية.

وقال محامي «زينة» إن «عز» متيسر الحال وفي مقدرته إدخال صغيريه المدرسة البريطانية، وقدم حافظة مستندات تحوى على التحريات التي تفيد أن أجر «عز» من الأفلام والحملات الإعلانية عالى إضافة إلى مشاركته في المسرحيات التي عرضت بالخارج.

كان «عز» أقام دعوى أمام الأمور الوقتية بمحكمة أسرة مدينة نصر طلب فيها تحويل توأم زينة من المدرسة البريطانية إلى أخرى وأن تكون قريبة من المنزل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشوق والحب.. مع نجاة وكمال الطويل!!

محمود سلطان

مجاعة لبنان

فراج إسماعيل

23 يوليو ..معنى أخر..وعى أخر

د. هشام الحمامي

المنهج البنيوي في أصول الشافعي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دراسة تكشف عن مفاجأة حول الحشيش والعلاقة الحميمة
» شعبة الذهب تحذر: "داخلين على أزمة عالمية"
» فرمان من الخطيب بشأن أحمد فتحي
» وثائق مبهرة.. 500 ألف صورة من "عاشق مكة" عن العاصمة المقدسة
» علاقة عاطفية تنتهي بالانتحار في النيل
» إطلاق اسم "أم كلثوم" على أحد شوارع أكبر مدن فلسطين التاريخية
» "أميتاب باتشان" يبكى بمستشفى الحجر.. تعرف على السبب
» تستدرج السيدات لجلسات علاج روحاني.. ماذا فعل زوجها
» عرض خيالي من الأهلي لضم رمضان صبحي نهائيا
» السيسي للمصريين: وزنكم زاد بسبب كورونا
» السيسي يزف بشرى سارة لأهالي المحلة الكبرى

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:58 م

  • فجر

    03:39

  • شروق

    05:14

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:46

  • مغرب

    18:58

  • عشاء

    20:28

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية