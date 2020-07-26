» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات بمختلف الدوريات الأوربية، بعدما عادت الحياة إلى طبيعتها بعد توقفها بسبب انتشار فيروس كورونا منذ مارس الماضى.
الدوري الإنجليزي
آرسنال ضد واتفورد 5:00 على قناة beIN SPORT HD 3
تشيلسى ضد وولفرهامبتون 5:00 على قناة beIN SPORT HD 6
إيفرتون ضد بورنموث 5:00 على قناة beIN SPORT HD 7
ليستر سيتى ضد مانشستر يونايتد 5:00 على قناة beIN SPORT HD 1
مانشستر سيتى ضد نورويتش سيتى 5:00 على قناة beIN SPORT HD 5
نيوكاسل يونايتد ضد ليفربول 5:00 على قناة beIN SPORT HD 2
ساوثهامبتون ضد شيفيلد يونايتد 5:00 على قناة beIN SPORT HD 10
وست هام يونايتد ضد أستون فيلا 5:00 على قناة beIN SPORT HD 9
كريستال بالاس ضد توتنهام هوتسبير 5:00 على قناة beIN SPORT HD 8
بيرنلى ضد برايتون 5:00 على قناة beIN SPORT HD 12
الدوري الإيطالي
بولونيا ضد ليتشى 5:15 على قناة beIN SPORT HD 4
روما ضد فيورنتينا 7:30 على قناة beIN SPORT HD 4
هيلاس فيرونا ضد لاتسيو 7:30 على قناة beIN SPORT HD 4
كاليارى ضد أودينيزى 7:30 على قناة beIN SPORT HD 5
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