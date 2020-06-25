» ربطا أنفسهما بحبل وانتحرا بسبب رفض زواجهما

25 يونيو 2020 - 01:00 م

في واقعة مؤثرة شهدتها العاصمة الإيرانية طهران مجددا، أقدم الشاب بهزاد البالغ من العمر 22 عاما، وزينب البالغة 18 عاما، على وضع حد لحياتهما، والانتحار معا، بعد رفض الأهل إتمام زواجهما.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله، فرق الإنقاذ وهي تنتشل جثتين مربوطتين إلى بعضهما من النهر، وتتعالى صيحات الناس عند رؤية المشهد.

ووقع الحادث في مدينة مسجد سليمان التابعة لمحافظة خوزستان الإيرانية، حيث ربطا يديهما وألقيا بنفسيهما في نهر كودار.

وصرح مسؤول الهلال الأحمر الإيراني، حسين مولايي، لوسائل الإعلام الإيرانية أن عائلتي المنتحرين قالتا إن الشاب والشابة تركا وصية مكتوبة، لكننا لم نطلع عليها.

يأتي هذا عقب واقعة مقتل فتاة على يد والدها، والتي هربت مع حبيبها، حيث توصل والدها لمكان وجودها، وقام بقتلها بفصل رأسها عن جسدها.