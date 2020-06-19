الاتحاد الإفريقي يفاجئ حسن شحاته في يوم ميلاده

19 يونيو 2020 - 06:46 م

احتفل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد حسن شحاتة، المدير الفنى الأسبق لمنتخب مصر ونادى الزمالك، اليوم الجمعة رقم 73، لاسيما أنه من مواليد 19 يونيو 1947، "المعلم" كتب اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الكرة الأفريقية عبر مشوار من الإنجازات والبطولات لن تنسى من ذاكرة المصريين، لاسيما أنه بات صائد البطولات التاريخى للفراعنة.



ونشر الاتحاد الأفريقى "كاف" تهنئة خاصة للمعلم على الصفحة الرسمية على موقع تويتر: "اليوم يكمل المدرب المصرى الأسطورى حسن شحاتة عامه الـ73.. فاز شحاتة بأمم أفريقيا للشباب عام 2003، ثم فاز بأمم أفريقيا للكبار رفقة منتخب الفراعنة ثلاثة مرات متتالية ليسطر اسمه بحروف من ذهب فى قارة أفريقيا.

