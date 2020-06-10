» «الشباب والرياضة» تكشف موعد عودة النشاط الرياضى

10 يونيو 2020 - 02:53 م

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه من الممكن اتخاذ القرار النهائي بخصوص عودة منافسات الدوري المصري من عدمه هذا الأسبوع.

وأضاف "صبحي" خلال تصريحات إذاعية له:"من يوم 15 في الشهر الجاري تبدأ عودة النشاط الرياضي بشكل تدريجي، لكن حرصًا على صحة سلامة الجميع يجب أن ندرس القرار بعناية كبيرة."

وأكمل صبحي: "هناك البعض من يريد عودة النشاط الرياضي لأن عدم عودته سيؤثر على الناحية الاقتصادية، وهناك من لا يرغب بعودته لتجنب وتفادي الأزمات الصحية التي قد تحدث."