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عمرو أديب

"أديب" يتسائل: "هنفتح البلد إزاي وأرقام كورونا بتنط كده؟"

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"أديب" يتسائل: "هنفتح البلد إزاي وأرقام كورونا بتنط كده؟"

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عمرو أديب
عمرو أديب
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المصريون ـ متابعات

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تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن كيفية فتح الدولة مع زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وخاصة بعد أن سجلت مصر أكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الخميس.
وقال «أديب» في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «هو معلش أنا عندي سؤال بجد وأنا مش عالم ولا خبير بس سؤال منطقي جدًا: هو إحنا حنفتح البلد إزاي والأرقام بتنط كده؟».
وأضاف: «المفروض نقفل أكتر، هو ده اللي شوفناه في العالم أرقام زيادة نقفل، أرقام أقل نفتح، والا أنا فاهم غلط».

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